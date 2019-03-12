بعد الاختبار وتقارير الرقابة.. اختيار 3 من أصل 6 من المتقدمين لرئاسة شبكات كهرباء القاهرة

أكد مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المسابقة التي عقدت لإجراء اختبار للمتقدمين لشغل منصب رئيس قطاعات الشبكات، ورئيس قطاع الشئون التجارية بالشركة، ستعلن عن شاغل المنصب خلال أيام.



وأوضح المصدر أن نتيجة الاختبار خلصت إلى اختيار 3 من أصل 6 من المتقدمين لشغل المنصب، وهم على الترتيت وجدى السيسى، رئيس قطاع مدينة نصر التجاري المشرف على قطاع شبرا الخيمة، و المحاسب أحمد فؤاد، رئيس قطاع التكاليف بشركة جنوب القاهرة، والمحاسب ياسر حسين، رئيس قطاع الحلمية التجاري.



وقال إن الثلاثة تم اختيارهم بعد تجاوزهم الاختبارات وتقرير الرقابة الإدارية، ومن المؤكد أن المحاسب وجدي السيسي سيشغل المنصب، وبصفة عامة تعد مهمة نائب الشئون التجارية بشركة شمال مهمة صعبة، حيث يصل عدد المشتركين إلى 4 ملايين مشترك، متضمنة نصف محافظة القاهرة وأطرافا من القليوبية وتتمركز فيها مناطق محدودى الدخل ومتوسطة، وهو منوط بحل مشاكل الفواتير الخاصة بهم والتعاقدات الجديدة، وأيضا استخراج شهادات الاستهلاك، وكل هذه المهام تحتاج دقة متناهية، خاصة أن السبب الرئيسى فى الإطاحة بسابقة هى أخطاء الفواتير التى حدثت منذ شهور قليلة، وأدت إلى الإطاحة بشاغل المنصب وعدد من قيادات القطاع بالشركة.



بيان من عضو النواب ولجنة من الوزير للتحقيق

البداية كانت في نوفمبر الماضي، بسبب البيان العاجل الذي تقدم به الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب شكاوى المواطنين من إصدار فواتير خاطئة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الصادرة عن الشهر الماضي، فأمر محمد شاكر، وزير الكهرباء، بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر.



وكشفت اللجنة عن تواجد بعض من موظفي شركة شعاع التي تعاقدت معها الشركة القابضة لقراءة العدادات في عدد من المناطق في 9 شركات للتوزيع على مستوى الجمهورية، ومنها قطاع شبرا التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، داخل غرفة القراءة بقطاع شبرا دون وجه حق، لأن العمل داخل الغرفة يقتصر على موظفي الكهرباء التابعين لشركة الكهرباء فقط، ما أدى إلى تسجيل قراءات وفواتير خاطئة للمشتركين في عدد من مناطق بشبرا الخيمة.



اعتراف رئيس الشركة وسحب 23 ألف فاتورة خاطئة

أصدر المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء -وقتها- بيانا اعترف فيه بوقوع أخطاء بفواتير الكهرباء، بلغت 23 ألف فاتورة، قائلا: "أثناء أعمال المراجعة لإصدار شهر نوفمبر 2017، الخاص بإدارة عين شمس التابعة لقطاع الحلمية، التى تشمل مناطق عرب الجسر، النزهة الجديدة، مساكن عين شمس، زهراء عين شمس، وأحمد عصمت، اكتشفنا عدم دقة احتساب كمية الاستهلاك لبعض الفواتير الخاصة بمشتركي هذه المناطق، نتيجة لخطأ بنظام الحاسب الآلي الخاص بقراءات المشتركين".



وأكد عارف سحب كل الفواتير، التي لم يتم تحصيلها لمعالجة هذا الخطأ، كما تم تصويب الخطأ لكل الفواتير، التي تم سدادها، وسوف يتم احتساب قيمة الفرق لمن قام بالسداد على أنه رصيد للمشترك طرف الشركة وسوف يتم خصمه من فاتورة الشهر القادم.



وأضاف: "تم إصلاح الخلل الذى أدى إلى هذا الخطأ، وجار التحقيق مع كل المسئولين القائمين على العمل بهذه الإدارة، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة في حالة ثبوت أي تقصير".



قرارات بالإطاحة

بعد يومين أصدر عارف قرارا بنقل المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس الشركة ورئيس القطاعات التجارية بالشركة، لوظيفة مستشار بالدرجة "أ"، وكلف المحاسب علاء عوض، رئيس قطات الشئون المالية والموارد البشرية، بالإشراف على القطاعات التجارية بالشركة حتى الانتهاء من المسابقة الخاصة لاختيار رئيس جديد للقطاع.



كما قرر نقل رئيس القطاع التجارى في شبرا المحاسب مدحت عبد الحميد ليشغل منصب مستشار بالدرجة "ب"، ويشرف على الإدارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك نقل مدير إيرادات شبرا الخيمة وبيجام، وإلغاء تكليف مدير عام إيرادات عبد المنعم رياض، بسبب تسريب القطاع التجاري في شبرا لبيانات قراءات العدادات السابقة للمستهلكين لصالح شركة "شعاع" الحاصلة على حق قراءة العدادت من وزارة الكهرباء دون نزول مندوبي "شعاع" للمنازل والحصول على قراءة صحيحة وهو ما أحدث فجوة كبيرة في فواتير شهرى "سبتمبر وأكتوبر" الماضيين.



كما أصدر قرارًا بنقل المحاسب وجدي السيسي للعمل رئيسًا لقطاع الشئون التجارية بمدينة نصر، بعد أن كان رئيسًا للشئون التجارية بشبرا، ونقل المحاسب ياسر محمد عبد المولى رئيسًا لقطاع الشئون التجارية بالحلمية، بعد أن كان رئيسًا للشئون التجارية بمدينة نصر، ونقل المحاسب مدحت عبد الحميد رئيسًا للشئون التجارية لشبرا بعد أن كان رئيسًا للشئون التجارية بفرع الحلمية، ونقل المحاسب أحمد صلاح عطية للعمل مديرًا عامًا لإيرادات الزيتون وعين شمس "محل واقعة القراءات الخاطئة"، بعد أن كان مديرًا عامًا لإدارة بهتيم ومسطرد.



القرار شمل أيضًا نقل المحاسب خليل محمد خليل، للعمل كبير محاسبين بدرجة مدير عام ويشرف على بهتيم ومسطرد، بعد أن كان كبير محاسبين بدرجة مدير عام ويشرف على عين شمس ، والمحاسب سلامة بحيري للعمل كبير محاسبين بدرجة مدير عام بقطاع الحلمية، بعد أن كان يشغل منصب مدير عام إيرادات الزيتون وعين شمس "محل واقعة الفواتير الخاطئة".



لجنة من الشركة والشركة القابضة والرقابة الإدارية للاختيار

وأوضح مصدر بالشركة أن الاختبارات عقدت أمام لجنة مشكلة من رئيس شركة شمال القاهرة المهندس حسام عفيفى، الرئيس الحالى، الذى تولى المنصب منذ شهرين، وعضو آخر بمجلس إدارتها، وعضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للكهرباء، وعضو بالرقابة الإدارية، وتكرر الاختبار مرة ثانية للمتقدمين بمقر الشركة القابضة للكهرباء.



6 أشخاص يتنافسون على المنصب تم استبعاد نصفهم

تقدم 6 أشخاص لشغل منصب نائب رئيس الشركة لشئون القطاعات، على رأسهم من داخل الشركة المحاسب مسعد بشير مستشار "أ" بالشئون المالية، والذى كان يشغل المنصب وتمت الإطاحة به، يحاول جاهدا العودة، والمحاسب وجدي السيسي، رئيس قطاع مدينة نصر التجاري المشرف على قطاع شبرا الخيمة، وتقدم المحاسب ياسر حسين، رئيس قطاع الحلمية التجاري، والمحاسب طارق زكي، رئيس قطاع مصر الجديدة التجاري، وحنفي عبد النبي، رئيس مركز تدريب الشركة، وتقدم لشغل الوظيفة من خارج الشركة المحاسب أحمد فؤاد، رئيس قطاع التكاليف بشركة جنوب القاهرة، وقد تم استبعاد نصفهم نتيجة الاختبارات وتقرير الرقابة الإدارية.

