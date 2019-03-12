سنغافورة تعلق مؤقتا رحلات بوينج 737 ماكس بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

علقت سلطات الطيران المدني في سنغافورة اليوم الثلاثاء رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في مجالها الجوي بشكل مؤقت؛ وذلك في أعقاب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أول أمس الأحد.



وقالت سلطات الطيران - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن هذا التعليق يشمل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من إثيوبيا للطائرات من عائلة "بوينج 737 ماكس 7" و"ماكس 8" و"ماكس 9"، مشيرة إلى أنها تتواصل مع خطوط الطيران التي ستتأثر نتيجة لهذا القرار؛ من أجل تقليل اضطرابات السفر للركاب.



يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي)، وأسفرت عن مصرع 149 راكبا وثمانية أفراد يمثلون طاقم الطائرة .



وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرقي العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

