ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سنغافورة تعلق مؤقتا رحلات بوينج 737 ماكس بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
علقت سلطات الطيران المدني في سنغافورة اليوم الثلاثاء رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في مجالها الجوي بشكل مؤقت؛ وذلك في أعقاب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أول أمس الأحد.

وقالت سلطات الطيران - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن هذا التعليق يشمل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من إثيوبيا للطائرات من عائلة "بوينج 737 ماكس 7" و"ماكس 8" و"ماكس 9"، مشيرة إلى أنها تتواصل مع خطوط الطيران التي ستتأثر نتيجة لهذا القرار؛ من أجل تقليل اضطرابات السفر للركاب.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهي في طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي)، وأسفرت عن مصرع 149 راكبا وثمانية أفراد يمثلون طاقم الطائرة .

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرقي العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

علي جمعة يكشف عن شخص لا تقبل أعماله 40 ليلة لهذا السبب

الإحصاء:​ 2.1 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات في ديسمبر 2018

آخر كلمات العالم المغربي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد

8 حيل سريعة لحياة أسهل.. أغربها تنظيف الأرض

الأزهر يحذر الزوجين من محاولة استقطاب الطفل كل لصفه وقت الخلافات

الكشف عن تفاصيل التهدئة بين حماس وإسرائيل

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

كشف لغز مقتل امرأة ببني سويف.. زوجها اتهمها بالزنا ووالديها تخلصا منها بالسم

أحمد فهمي يروي أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد..فيديو

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

فيديو

تعرف على تفاصيل أول مسيرة نسائية للفضاء..فيديو
مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو
اتحاد الجامعات الأفريقية: نقدر مجهودات شيخ الأزهر..فيديو
المحرصاوي: الأزهر سيبقى شامخا على مر العصور.. فيديو
دبلوماسي: الدول المتشاطئة للبحر الأحمر من حقها استغلال ثرواته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟