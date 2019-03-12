السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات

أبدت السفارة السويسرية في القاهرة، فخرها بالمشاركة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (GIZ)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا.





وقالت السفارة في بيان لها: «مبروك لمحافظة كفر الشيخ التي احتفلت الأمس بوصول معدات جديدة - بما في ذلك مقطورات وجرارات وجرافات - سيتم استخدامها لتحسين إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة».





وأضاف البيان: «وصول هذه المعدات جزء من اتفاقية تم توقيعها في عام 2016 بين وزارة البيئة المصرية، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، والحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز البنية التحتية والسياسات والتشريعات والدعم المؤسسي لإدارة المخلفات البلدية في أربع محافظات».





وتابع: «يتم تنفيذ البرنامج حاليا في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية ويستهدف الي خدمة حوالي 3.5 مليون مواطن».



