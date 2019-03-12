ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:04 م
السفير بول جارنيه
السفير بول جارنيه سفير سويسرا في محافظة كفر الشيخ
أبدت السفارة السويسرية في القاهرة، فخرها بالمشاركة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (GIZ)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وقالت السفارة في بيان لها: «مبروك لمحافظة كفر الشيخ التي احتفلت الأمس بوصول معدات جديدة - بما في ذلك مقطورات وجرارات وجرافات - سيتم استخدامها لتحسين إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة». 

وأضاف البيان: «وصول هذه المعدات جزء من اتفاقية تم توقيعها في عام 2016 بين وزارة البيئة المصرية، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، والحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز البنية التحتية والسياسات والتشريعات والدعم المؤسسي لإدارة المخلفات البلدية في أربع محافظات». 

وتابع: «يتم تنفيذ البرنامج حاليا في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية ويستهدف الي خدمة حوالي 3.5 مليون مواطن».

وحضر احتفال الأمس وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ومحافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد وسفير سويسرا بول جارنيه وأعضاء السفارة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.
السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات
السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات
السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات
السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات
السفارة السويسرية: سعداء بخدمة 3.5 مليون مواطن مصري في 4 محافظات

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

اليوم.. شباب الأهلي يواجه الزمالك بميت عقبة

توني بلير.. الرجل الذي يهمس في أذن ماكرون لعرقلة بريكست

الأرصاد: طقس غير مستقر غدا.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

شيخ الأزهر: الرئيس السيسي يدعم استضافة مصر لاتحاد جامعات شمال أفريقيا

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

كشف لغز مقتل امرأة ببني سويف.. زوجها اتهمها بالزنا ووالديها تخلصا منها بالسم

تعرف على أسعار حفل محمد رمضان

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

فيديو

الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو
الطيب: تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي.. فيديو
شاهد.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الإفريقية
اتحاد الجامعات الأفريقية: التعليم العالي داخل القارة أصبح أكثر تنوعا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟