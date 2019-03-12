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صحيفة إماراتية: وحشية الحوثيين باليمن تثبت أنهم تشكيل عصابي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن الانتهاكات والفظائع التي يرتكبها الحوثيون في منطقة حجور بمحافظة حجة شمالي اليمن، تكشف الوحشية التي اعتادت الجماعة ارتكابها بهدف إخضاع المجتمع المحلي الرافض لسلوكها، وهي وحشية تثبت أنها لا تعدو كونها تشكيلًا عصابيًا لا علاقة له بالتعايش الداخلي، وأن هدفها يكمن في الاستيلاء على مفاصل الحياة في البلاد، ونشر الرعب والموت والدمار.

وقالت الصحيفة -فى تعليق لها اليوم تحت عنوان "جرائم الحوثيين في حجور"- إن الجرائم التي ارتكبت في حجور تجاوزت الحد المعقول، إذ أن الحوثيين لم يتورعوا عن استخدام الوسائل كافة لإخضاع قبائل المنطقة المعارضة لحكمها، بما فيها السلاح الثقيل، نتج عنه سفك دماء أبرياء وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المنطقة، الذين فروا إلى مناطق خارج مناطقهم، ووصل الأمر إلى مستوى أكبر من الهمجية عندما استخدمت الميليشيات أسلوب هدم وتفجير منازل معارضيها، وهو أسلوب تعتقد الجماعة الحوثية أنه يعمل على ردع المعارضين والمخالفين لتوجهاتها، لكنها لا تدرك أنها بمثل هذه الأفعال إنما تؤسس لثأر اجتماعي طويل الأمد سيخلف آلاف الضحايا الأبرياء في المستقبل.

وخلصت الصحيفة الى أن الحوثيين رفضوا كل الحلول التي من شأنها حقن دماء اليمنيين، خاصة قرارات الأمم المتحدة القاضية بإنهاء الانقلاب ومفاعيله والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى توفير أجواء مناسبة لعودة الحياة الطبيعية لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصالحهم وخسروا وظائفهم، وأصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات حياتهم اليومية، خاصة في ظل انقطاع الرواتب، بعد أن وضع الحوثيون يدهم على مفاصل المؤسسات الإيرادية للدولة وتسخيرها لصالح حروبهم الداخلية والخارجية، ما يفتح الباب أمام استمرار معاناة الشعب اليمني لزمن طويل.

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