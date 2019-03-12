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تعليم

تعليم جنوب سيناء يعقد ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:10 ص
ندوة تثقيفية بالمدرسة
ندوة تثقيفية بالمدرسة الفندقية بطور سيناء
قســـم التعليم
نظمت مديرية التربية والتعليم بجموب سيناء بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، ندوة تثقيفية بالمدرسة الفندقية بطور سيناء تحت شعار "حقك تنظمي.. ضمن مبادرة أيامنا أحلى توعية صحية عن الصحة الإنجابية".

وقد تم تنظيم الندوة بحضور الدكتورة شهيرة موريس وكيل مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، وعبير الطباخ نائبا عن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعمرو عبد السلام منظم الحملة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف محمد سليمان بمديرية الصحة بجنوب سيناء، والشيخ محمد الفخراني إمام مسجد بأوقاف جنوب سيناء، والدكتورة مها النموري من وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، والدكتورة هدى السحار منسق إعلام وزارة الصحة والسكان بشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة لزيادة الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى" فى 9 محافظات وهي الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية.

ويستفيد من المبادرة المراهقون والشباب والأزواج، والسيدات فى سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثًا ويرغبن فى المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال فى مراحل العمر المختلفة.

كما سيتم توعية فئات المجتمع بمخاطر الحمل المتكرر، والمتقارب، والمبكر، والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

كما سيتم صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة، عبر عيادات ثابتة، ومتنقلة، وفى المراكز الحضرية، والمستشفيات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، وتستعين المبادرة بأخصائي نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.

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