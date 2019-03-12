منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير.. صور

شاركت النجمة الشابة منة فضالي، متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.



وتألقت "فضالي" بإطلالة كاجوال، حيث ظهرت بتي شيرت صيفي باللون الكحلي، نال إعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة الشابة كان "بيت السلايف" وشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، وهو من تأليف حسين محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

