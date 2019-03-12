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أخبار العالم

تقرير أممي: 10 آلاف أسرة تضررت جراء فيضانات أفغانستان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة عشرة آلاف أسرة تضررت جراء الفيضانات التي ضربت جنوب وغرب أفغانستان خلال الشهر الماضي.

وأوضح المكتب في تقرير - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- أن 4698 أسرة تضررت جراء الفيضانات ودُمر أكثر من 4600 منزل بإقليم "قندهار" بجنوب البلاد ما ترك 33 ألف شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وتابع التقرير الصادر اليوم أن الفيضانات قد دمرت آلاف المنازل وأثرت أيضا على 2412 أسرة بإقليم "هلمند" الجنوبي، بالإضافة إلى 3205 أسرة بإقليم "فراه" بغرب البلاد جميعهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ووفقا للتقرير، تدمرت شبكات المياه بما في ذلك الآبار ومستجمعات وخزانات المياه كما لا تزال خطورة انهيار المزيد من المنازل قائمة نظرا لارتفاع مستوى المياه في بعض المناطق، وكانت آخر الإحصاءات الواردة من أفغانستان أفادت بمصرع 59 شخصا وإصابة 143 إلى جانب فقدان العشرات جراء الفيضانات.

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