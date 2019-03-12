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أخبار العالم

الاستخبارات الأفغانية تعتقل ثلاثة أعضاء رئيسيين من حركة طالبان شمال البلاد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتقلت الاستخبارات الأفغانية ثلاثة أعضاء رئيسيين من حركة طالبان خلال عملية نفذتها في إقليم بغلان شمال أفغانستان؛ وذلك وفقا لما أعلنته مديرية الأمن الوطني الأفغانية.

وذكرت المديرية- في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الثلاثاء/- أنه تم ضبط الشبكة خلال عملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة -ومن بينها طالبان- على هذه الأنباء حتى الآن.

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