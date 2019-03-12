الاستخبارات الأفغانية تعتقل ثلاثة أعضاء رئيسيين من حركة طالبان شمال البلاد

اعتقلت الاستخبارات الأفغانية ثلاثة أعضاء رئيسيين من حركة طالبان خلال عملية نفذتها في إقليم بغلان شمال أفغانستان؛ وذلك وفقا لما أعلنته مديرية الأمن الوطني الأفغانية.



وذكرت المديرية- في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الثلاثاء/- أنه تم ضبط الشبكة خلال عملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة -ومن بينها طالبان- على هذه الأنباء حتى الآن.

