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حوادث

إصابة 3 مواطنين في تصادم بين سيارتين بالعريش

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:24 ص
حادث
حادث
احمد صالح
أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم بين سيارتين بالعريش شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ميكروباص على طريق «العريش - العبور» بمنطقة العبور بالعريش.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد العزيز محمد، 58 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وآية محمد، 20 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاتن نصار، 55 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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