عبور 63 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و600 ألف طن

عبرت قناة السويس، اليوم الثلاثاء، 63 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و600 ألف طن.



وأكدت الإحصاءات الملاحية لهيئة قناة السويس، اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 37 سفينة بحمولات بلغت مليونين و200 ألف طن، أكبرها سفينة الحاويات "كوسكو نيثيرلاند" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 159 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 26 سفينة بحمولات بلغت مليون و400 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية "فينديا" بحمولة بلغت 148 ألف طن.



