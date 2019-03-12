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بث مباشر.. مشاهدة مباراة سموحة والإسماعيلي بالدوري الممتاز

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادى سموحة منافسه الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويسعى فريق سموحة لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط، ويدخل الدراويش المباراة سعيا لمصالحة الجمهور بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا.

وستكون المباراة هي أول اختبار يخوضه سموحة بقيادة فنية للعميد حسام حسن الذي يسعى لانتشال الفريق من دوامة النتائج السلبية وتراجع ترتيبه في الجدول.

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