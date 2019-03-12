بث مباشر.. مشاهدة مباراة سموحة والإسماعيلي بالدوري الممتاز

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادى سموحة منافسه الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.





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ويسعى فريق سموحة لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط، ويدخل الدراويش المباراة سعيا لمصالحة الجمهور بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا.



