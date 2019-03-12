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فن

هنا الزاهد ضيفة شرف في مسلسل خطيبها أحمد فهمي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:46 م
شيرى نبيل
تظهر الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات"، بطولة خطيبها أحمد فهمي والفنان أكرم حسني، وتظهر في دور فتاة صعيدية، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

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