بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على منافسه الجونة، اليوم الثلاثاء، بالمباراة المقرر أن تقام في تمام الثالثة عصرًا في استاد الجونة في إطار الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الممتاز.





ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.





ويدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو منتشي بفوزه برباعية على فريق الإنتاج الحربي في آخر مبارياته بالدوري الممتاز، وذلك عقب خروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بينما يأتي الجونة من فوز هو الآخر على حساب بتروجيت بهدفين مقابل هدف.



