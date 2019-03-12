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بث مباشر .. مشاهدة مانشستر سيتي و شالكه في دوري أبطال أوروبا الليلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يترقب فريق مانشستر سيتي اختبارًا سهلًا، عندما يستقبل الضيف القادم من ألمانيا فريق شالكه، على ملعب "الاتحاد"، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، بإياب دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

وتبدو حظوظ السيتزن في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال، هي الأوفر بعدما حقق فوزًا ثمينًا على شالكه بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الذهاب.

ويتطلع السيتزن في الموسم الحالي، لنقل انتفاضته المحلية إلى الساحة الأوروبية، بعدما خرج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في نسختها الماضية، على يد ليفربول.


ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لجهود فرناندينيو بسبب الإيقاف، فيما يغيب كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

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