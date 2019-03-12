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رياضة

لاسارتي يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع باللاعبين مع بداية المران الصباحي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع لاسارتي مع لاعبيه في بداية المران لمدة ١٥ دقيقة، تحدث خلالها عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ببرج العرب في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وركز لاسارتي خلال اجتماع اليوم على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة؛ لتفادي السلبيات والفوز في مباراة شبيبة الساورة الجزائري؛ من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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