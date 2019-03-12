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رياضة

الإسماعيلي يلجأ للجلسات المنفردة للاعبين استعدادا لسموحة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:26 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نور عادل
استعان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي بالجلسات المنفردة مع اللاعبين، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة سموحة اليوم.

ويواجه فريق الإسماعيلي منافسه فريق سموحة اليوم الثلاثاء بالمباراة التي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب بتمام الخامسة والنصف بإطار الجولة الخامسة والعشرين.

ويرغب الجهاز الفني في استنفار طاقات اللاعبين وحثهم على استعادة مسيرة الانتصارات أمام فريق سموحة لتحسين الترتيب بجدول الدورى مع تعويض الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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