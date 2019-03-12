ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الأمن العام يضبط 5 أشخاص حاولوا السطو على سيارة بريد بأسيوط

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:14 م
حملة امنية
حملة امنية
مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام فى ضبط 6 أشخاص من مرتكبى واقعة محاولة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من إحدى السيارات التابعة لهيئة البريد بأسيوط.

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ماتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد موظفى البريد، بأنه حال قيامه بتوزيع مبالغ مالية على مكاتب البريد بدائرة المركز مُستقلًا السيارة الخاصة بهيئة البريد قيادة سائق ، فى الإتجاه إلى أحد مكاتب البريد إعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وقاموا برش مادة "إسبراى" على السائق ، وحاول أحدهم الإستيلاء على المبالغ المالية إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتعدى على الموظف بكعب سلاح نارى فأصابه بجرح بالرأس وهربوا دون الإستيلاء على ثمة مبالغ.

تم تشكيل فريق البحث من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث وهم كلٍ من محمد م. م- 33 سنة "سائق سيارة البريد محل الواقعة"، ومحمد ص. ع- 42 سنه، وعلاء م. م- 19 سنه "عامل"، مقيمين دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، ومصطفى م. ع- 35 سنه، "صاحب محل هواتف محمولة" ، مقيمون بدائرة مركز شرطة أبنوب - أسيوط، ومحمد ا. ص- 34 سنه، صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة المستخدمة ومالكها المدعو / عبد اللاه .م.ع "سائق" (سيئ النية)، وبحوزتهم (طبنجة و5 طلقات لذات العيار- رادع شخصى- دراجة نارية).

بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاملين "أحدهما شقيق الخامس ومقيمان بالشرقية" جارى تكثيف الجهود لضبطهما، وقرر الأول بإتفاقه مع باقى المتهمين حيث تولى تحديد خط السير والهروب وإخطارهم بالتحركات ، وقام الخامس بقيادة السيارة المستخدمة وبصحبته العاملين ومحاولتهم الإستيلاء على المبلغ المالى إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

الشيخ تحول إلى «فرفور».. أمل تخلع زوجها: حلق ذقنه وأجبرني على النقاب

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

جحود أب.. لبناني يحبس ابنه المعاق 20 عاما بغرفة فوق السطح

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

التموين: استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي للاستيراد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

فيديو

الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو
الطيب: تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي.. فيديو
شاهد.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الإفريقية
اتحاد الجامعات الأفريقية: التعليم العالي داخل القارة أصبح أكثر تنوعا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟