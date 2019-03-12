الأمن العام يضبط 5 أشخاص حاولوا السطو على سيارة بريد بأسيوط

نجح قطاع الامن العام فى ضبط 6 أشخاص من مرتكبى واقعة محاولة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من إحدى السيارات التابعة لهيئة البريد بأسيوط.



واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ماتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد موظفى البريد، بأنه حال قيامه بتوزيع مبالغ مالية على مكاتب البريد بدائرة المركز مُستقلًا السيارة الخاصة بهيئة البريد قيادة سائق ، فى الإتجاه إلى أحد مكاتب البريد إعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وقاموا برش مادة "إسبراى" على السائق ، وحاول أحدهم الإستيلاء على المبالغ المالية إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتعدى على الموظف بكعب سلاح نارى فأصابه بجرح بالرأس وهربوا دون الإستيلاء على ثمة مبالغ.



تم تشكيل فريق البحث من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث وهم كلٍ من محمد م. م- 33 سنة "سائق سيارة البريد محل الواقعة"، ومحمد ص. ع- 42 سنه، وعلاء م. م- 19 سنه "عامل"، مقيمين دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، ومصطفى م. ع- 35 سنه، "صاحب محل هواتف محمولة" ، مقيمون بدائرة مركز شرطة أبنوب - أسيوط، ومحمد ا. ص- 34 سنه، صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة المستخدمة ومالكها المدعو / عبد اللاه .م.ع "سائق" (سيئ النية)، وبحوزتهم (طبنجة و5 طلقات لذات العيار- رادع شخصى- دراجة نارية).



بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاملين "أحدهما شقيق الخامس ومقيمان بالشرقية" جارى تكثيف الجهود لضبطهما، وقرر الأول بإتفاقه مع باقى المتهمين حيث تولى تحديد خط السير والهروب وإخطارهم بالتحركات ، وقام الخامس بقيادة السيارة المستخدمة وبصحبته العاملين ومحاولتهم الإستيلاء على المبلغ المالى إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.