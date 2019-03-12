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حوادث

قراصنة فيسبوك.. ضبط شاب وفتاة حاولا ابتزاز آخرين بصورهم على سوشيال ميديا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:42 م
قراصنة الفيس بوك
قراصنة الفيس بوك
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بابتزاز مواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بغرض الحصول على مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بمحافظة المنيا، بتضررها من مجهول لقيامه باختراق حسابها بموقع "فيس بوك" وإرسال رسائل من خلاله للحساب الخاص بزوجها وقيامه بابتزازه للاستفادة منه ماديًا.

بإجراء الفحص وجمع المعلومات والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عادل. ج"، مواليد 1999، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بابتزاز زوج الشاكية للاستفادة منه ماديًا.

فى سياقٍ مُتصل، تلقت الإدارة من أحد الأشخاص وسيدة بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صورا خاصة بهما وعبارات تهديد وابتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعوة "جهاد. م"، مواليد 1996، مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة)، وبفحصهما تبين وجود الصور المشار إليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعتين، وأقرت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور المشار إليها أثناء عملها لديه وقيامها بابتزازهما بغرض الإستفادة منهما ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قراصنة فيسبوك.. ضبط شاب وفتاة حاولا ابتزاز آخرين بصورهم على سوشيال ميديا
قراصنة فيسبوك.. ضبط شاب وفتاة حاولا ابتزاز آخرين بصورهم على سوشيال ميديا

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