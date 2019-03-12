بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. افتتاح أكثر من 80 مشروعا بتكلفة تزيد عن 450 مليون جنيه ببني سويف.. صور

29 مدرسة ولأول مرة "كنترول دبلوم المدارس الفنية".. ومعرض منتجات للتعليم الفني بمشاركة 33 مدرسة

5 مستشفيات ووحدات صحية و3 مصانع و17 شارعا وطريقا و13 ملعبا خماسيا وحمامين سباحة

4 مشروعات مياه شرب وصرف صحي و9 مشروعات في الخدمات الجماهيرية

احتفالية لقومي المرأة بيوم المرأة المصرية.. ومهرجان لشباب المحافظة ونهائي دوري مراكز الشباب

تقدم محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل بها المحافظة في 15 مارس من كل عام "تخليدًا لتضامن أبنائها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول" إذ أشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر، وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030.ومن المقرر افتتاح 29 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى أو جزئي، بتكلفة تزيد عن 130 مليون جنيه، وفي قطاع الصحة 6 مشروعات بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه عبارة عن وحدات صحية بعدد من القرى ومستشفيات تخصصية بالمساهمة المجتمعية، بالإضافة إلى 4 مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تصل إلى 136 مليون جنيه عبارة عن محطة مياه شرب، و3 محطات صرف صحي سوف تخدم عددا من القرى، وافتتاح 17 مشروعا في الطرق والنقل بتكلفة تتعدى 48 مليون جنيه وتتضمن رصف أكثر من 17 شارعا وطريقا وتطوير ميادين عامة.وتتضمن قائمة المشروعات، المقرر افتتاحها: 15 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة عبارة عن ملاعب خماسية نجيل صناعي بمراكز الشباب وحمامات سباحة في عدد من الأندية الرياضية بالمدن بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيه، وافتتاح 3 مصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه في مجالات تصنيع الآلات الزراعية والكرتون المضلع والأعلاف الحيوانية والداجنة، فضلًا عن افتتاح 9 مشروعات بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه في مجال الخدمات الجماهيرية عبارة عن وحدات إطفاء وإسعاف وتضامن اجتماعي وبريد وسجل مدني ومواقف سيارات وأسواق ومجازر.كما تشهد هذه المناسبة افتتاح كنترول دبلوم المدارس الفنية، "لأول مرة بمحافظة بني سويف" والذي يعد تتويجا للجهود التي بذلته المحافظة لتكون مركزا هاما في هذا المجال، من خلالها سوف تشرف بني سويف، على امتحانات 4 محافظات مجاورة، بالإضافة إلى افتتاح معرض منتجات التعليم الفني بمرحلتيه الصناعي والزراعي بمشاركة أكثر من 33 مدرسة، علاوة على افتتاح المخبز الآلي لقسم الصناعات بمدرسة ناصر الزراعية بمدينة بني سويف.ويشارك في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة فرع المجلس القومي للمرأة من خلال تنظيم احتفالية خاصة بعيد المرأة المصرية تزامنا مع احتفالية المرأة المصرية في 100 عام، حيث تتضمن احتفالات المجلس حملات طرق أبواب وحملة (لأني رجل)، كما تشارك مديرية الشباب والرياضة في الاحتفال بعيد بني سويف القومي من خلال تنظيم مهرجان للشباب (كشافة وأندية فتاة)، بجانب تنظيم احتفالية خاصة بنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة على التوالى بالاستاد الرياضي.