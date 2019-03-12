محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنجاز أعمال توسعة ورفع كفاءة الطرق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق وذلك بمنطقة شارع محمد علي وأوجيني والمنطقة المحيطة بالمسجد العباسي.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، مؤكدا أن بورسعيد تشهد أعمال حفر غير مسبوقة بمختلف أنحاء المحافظة التى فرضها ظروف التطوير والتنمية للمشروعات الحضارية والتنموية المستدامة للمحافظة والتى تواكب العمل فى كل هذه المشروعات فى وقت واحد بسبب الظروف والإلتزامات المطلوب الانتهاء منها جميعها قبل شهر يونيو القادم والذى يمثل تاريخ فارق لمحافظة بورسعيد حيث تجرى الآن أعمال حفر شبكات الفايبر بطول (561 كم) لربط (588) مبنى ومؤسسة حكومية بالمنظومة الرقمية التى تنطلق من بورسعيد كأول محافظة مصرية ذكية بسرعة انترنت 40 ميجا ضعف السرعة الحالية فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية.



فى نفس الوقت، هناك صراع مع الزمن لإنهاء مد خطوط الشبكة الإلكترونية لمشروع التأمين الصحى الشامل الذى سينطلق من بورسعيد أيضًا فى شهر يونيو المقبل، ويواكب ذلك إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى ومياه الشرب فى جميع أنحاء المدينة وشبكة التليفونات الجديدة وشبكة الغاز الطبيعى لعدد 1000 أسرة فى المناطق التي لم يصلها الغاز.



وأكد محافظ بورسعيد أن باكورة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالكامل هي محور طريق نهضة مصر الذي تقدمه المحافظة لأبناء بورسعيد في أبهى صوره بعد أعمال التوسعة التي تمت به باعتباره أحد المحاور المرورية الرئيسية ولم يتم الاكتفاء باعمال الرصف ولكن تم إضافة المنظر الجمالي لمستخدمي الطريق في الحارة الوسطي التي تفصل بين محوري الشارع بأحواض الزهور والأشجار كما تم زيادة عدد أعمدة الاضاءة ودهان الأرصفة علي طول الطريق وفتح محاور جانبية على امتداده لتيسير حركة المرور بالسيارات به.