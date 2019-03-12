محافظ الغربية يشارك في إجراء قرعة الحج العلنية بجامعة طنطا

يشارك اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، يرافقه اللواء طارق حسونة مدير الأمن، الثلاثاء، في حضور الحفل السنوي لإعلان القرعة العلنية لموسم حج العام لسنة 2019م – 1440 ه، بقاعة مؤتمرات جامعة طنطا.



وأفادت مصادر أمنية بأن إجراء عملية القرعة العلنية للفائزين الذين تقدموا بجميع أقسام ومراكز الشرطة.



كما يتم إجراء عملية القرعة بحضور المتقدمين للحج من جميع المراكز والأقسام بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمختلف دوائر المحافظة.