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حوادث

تحرير 23 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين بالغربية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:10 م
سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، الثلاثاء، من تحرير 23 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح المواطنين، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود 8 بلاغات حرائق متنوعة، و13 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة"، وبلاغ إنقاذ برى "حادث تصادم".

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخظرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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