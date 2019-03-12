ورشة عمل بجامعة المنيا حول إستراتيجية إدارة الأزمات والكوارث

نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية، تحت عنوان "إستراتيجية إدارة الأزمات والكوارث"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل أبو زيد عميد الكلية، يأتي ذلك ضمن سعى الوحدة إلي تحقيق الأمن والسلامة وحكمة التصرف في الأزمات والكوارث وتحقيق أعلى درجات الأمان.



حاضر الورشة المدرب المعتمد مرسي توفيق، وتضمنت عددًا من المحاور حول مفهوم الأزمة والمشكلة والكارثة وأنواع الأزمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها، وكيفية التنبؤ بالأزمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية عالية واتخاذ القرارات المناسبة لتفاديها، ووضع خطط مناسبة وآليات لمواجهة حدوث مثل هذه الأزمات، وواجبات العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى حالات الطوارئ، وكيفية التصرف في حالة الحريق.



وأكدت أمل أبو زيد أن الكلية تسعى إلى إنشاء نظام داخلي فعال لإدارة الأزمات والكوارث، ورسم السياسات، ووضع الآليات التي تضمن عدم وقوع أزمات أو كوارث وكيفية التعامل معها بتوفير الأمن والسلامة في منشآت الكلية وتوفير الخبرات المدربة للحيلولة دون وقوع خسائر.

