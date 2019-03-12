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تعليم

خالد عبد الغفار: الرئيس أوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم في 2019

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:54 م
افتتاح المقر الإقليمي
افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الازه
محمد شحتة - عدسة إيهاب عيد
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لابد من تفعيل دور المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية للربط بين مختلف الجامعات في الأنشطة والفعاليات.

وأضاف في كلمته بافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الازهر، أن تدشين هذا المقر يتطلب من المؤسسات التعليمية التعاون لتحقيق التنمية على مستوى قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الإهتمام بالتعليم في عام 2019 وبناء على هذا فإن وزارة التعليم العالي تنظم خلال شهر منتدى التعليم لمناقشة كل ما يخص تطويره على مستوى الجامعات محليا وعالميا.

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