وفاة طفلتين فلسطينيتين بحريق منزل في رفح.. صور

توفيت طفلتان فلسطينيتان اليوم، الثلاثاء، جراء حريق التهم منزل العائلة الواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "وفاة طفلتين وإصابة ثالثة بحروق حرجة وإصابة والدهن بحروق متوسطة جراء حريق نشب بمنزلهم بتل السلطان بمدينة رفح".



وأضاف أن "حالتي الوفاة هما عائشة محمد عبد القادر صبيحي 5 سنوات، وألين محمد عبد القادر صبيحي - عامان".



وكان مدير جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان أفاد في تصريح صحفي في وقت سابق بأن ثلاث طفلات من عائلة واحدة قضين بعد حريق شب في منزلهن، تتراوح أعمارهن بين عام وثلاثة أعوام، في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع.