شيخ الأزهر: افتتاح القسم العلمي بمعهد البعوث واختيار الأوائل لإيفادهم لبلادهم على نفقتنا

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر قرر فتح القسم العلمي بمعهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين إيمانا منه بأن دول أفريقيا بحاجة إلى الطبيب والمهندس الناجح.



وأضاف الطيب، في كلمته بافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، أن الأزهر قرر اختيار الطلاب الوافدين المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز في كلية أصول الدين وإيفادهم إلى بلادهم على نفقة الأزهر ليفقهوا أبناء بلدهم ونشر منهج الأزهر والتصدي التحديات وكشف زيفها.



وأكد أن هؤلاء الطلاب أقدر من غيرهم على التواصل مع أبناء شعبهم بلغتهم، مما لا يتوفر لغيرهم من إمكانيات.

