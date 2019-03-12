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الطيب: تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:03 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد الطيب، الأمام الأكبر شيخ الأزهر، إن تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي، يأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية بجميع دول القارة السمراء.

وأضاف "الطيب"، خلال كلمته بافتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، أن مصر هي الدولة الأفريقية المؤهلة لحمل رسالة اتحاد الجامعات الأفريقية، وتوصيل رسالتها إلى العالم أجمع وليس القارة الأفريقية فقط.

وأكد أن استضافة مصر مقر الاتحاد الأفريقي يعد انسجاما وتناغمًا مع دورها العالمي في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، وتوفير حياة كريمة للشعوب، مشيرًا إلى أن مصر تمثل البوابة الشمالية الشرقية لقارة أفريقيا، وعلى عاتق أبنائها تقع مسئولية التصدي لأي عدوان خارجي.

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