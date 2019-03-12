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شاهيناز في حوار لـ صدى البلد: أغنية شبكني تنتمي لنوعية يا دبلة الخطوبة.. أتمنى تقديم دور في عمل سينمائي صعب ومركب.. والأغاني السينجل أفضل حل لانهيار سوق الكاسيت

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:31 م
شاهيناز
شاهيناز
شيرى نبيل
  • السينجل أفضل حل لانهيار سوق الكاسيت
  • ردود أفعال أغنية شبكني فاقت توقعاتي
  • أوشكت على الانتهاء من ألبومي الجديد

ردود أفعال قوية حققتها أغنية "شبكني" للنجمة شاهيناز، بعد طرحها الأسبوع الماضي، من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، وتوزيع محمد ضياء.

وخلال ندوة بـ"صدى البلد"، تحدثت المطربة عن الكواليس والتحضيرات ومصير ألبومها الجديد الذي تحضر له، وشروطها لقبول عمل سينمائي جديد، مؤكدة أن الأغنية أعجبتها بمجرد سماعها وقامت بغنائها وطرحها.

قالت المطربة شاهيناز إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن أغنية "شبكنى"، لافتة إلى أنه لا تعلم حاليا ما إذا كان سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب أم ستكتفي بطرحها على "يوتيوب".

وكشفت عن أنها وافقت على أغنية "شبكني" بمجرد سماعها داخل الاستديو، مضيفة" "لم أخذ وقت في التفكير بمجرد سماعها، وحرصت على المذاكرة لها لمدة أسبوع كامل وقمت بتسجيلها".

وأكدت أنها لون مختلف عما قدمته سابقا، فهي مثل نوعية الأغاني القديمة التي قدمت من قبل مثل "يا دبلة الخطوبة" التي ما زلنا نسمعها في المناسبات.

وأضافت شاهينار أن هدفها خلال الفترة المقبلة تقديم أغانٍ اجتماعية، خاصة أن الشارع المصري في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال، لافتة إلى أنها أوشكت على الانتهاء من التحضير لألبومها الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها تعاونت في هذا الألبوم مع مجموعة من الملحنين والشعراء المميزين، أبرزهم محمد عبد الحميد وأيمن شحاتة وأيمن سليم وسليم وناصر الجيل، وأغلبية الأغاني من تلحين آدم.

وأوضحت أن الأغنيات السنجل هى أفضل حل لحالة سوق الكاسيت، خاصة بعد اتجاه معظم النجوم إلى هذه الظاهرة.

وأكدت تأييدها لهذا الاتجاه، حيث إن هناك أزمات كبيرة تواجه شركات الإنتاج، وتصوير وتسجيل أغنيات سنجل هو الحل، لافتة إلى أنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة، خاصة أنها من عشاق متابعة السينما.

وتابعت: "أحب التأني في اختياراتي من أجل الاحتفاظ بثقة الجمهور التي تعودت عليها، فأنا أحترم جمهوري جدا".

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