إخلاء مدرسة بالسويس بسبب تصدعات بالمبنى.. صور

أخلت ادارة مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى بالسويس مبنى بالكامل من تلاميذ المرحلة الابتدائية، نظرا لوجود تصدعات بأحد الاعمدة الخرسانية بالمبنى ما دفع إدارة المدرسة لإخطار سلمى الشاعر وكيل وزارة التعليم بالسويس، وإشرف السروى مدير التعليم العام لتوفير أماكن بديلة بمبانى المدرسة.



كما تم إخطار هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة المبنى لبيان حالته الهندسية وطرق علاج هذه التصدعات ومدى خطورتها.



الجدير بالذكر أن مدرسة صلاح نسيم تقع بمنطقة المعمل بالسويس وتعد من اقدم المدارس فى محافظة السويس وتقع على الطريق السريع الذى يربط بين السويس والأدبية والعين السخنة وتخدم تلاميذ وأبناء قطاع البترول والمناطق السكنية المجاورة.