ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاته خلال شهر ونصف الشهر نحو مليون جنيه.



وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لأهلهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام كلٍ من المدعو "عادل. م"، مواليد 1976، "كهربائى"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، والمدعو "نادر. ر"، مواليد 1986، "سائق"، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى المنيا، سبق اتهامه فى قضيتي تحويل أموال، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.



باستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى - جار ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف الشهر بلغ نحو مليون جنيه مصرى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.