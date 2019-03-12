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برلمان

عربية النواب: الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ضرورة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:04 م
لجنة الشئون العربية
لجنة الشئون العربية في مجلس النواب
ماجدة بدوي
دعت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، إلى ضرورة أن تخرج القمة العربية القادمة بقرارات تعزز مسيرة العمل العربى المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة، بحضور المستشار أحمد الشندويلي، مدير شئون جامعة الدول العربية، لمناقشة نشأة وانجازات جامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة الضغوط التي تواجهها داخليًا وخارجيًا.

ولفتت اللجنة إلى أهمية دور جامعة الدول العربية في الأزمات العربية، وضرورة تفعيل هذا الدور خدمة للمصالح العربية المشتركة.

وأشادت اللجنة بالدور المصري بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي، والتي تناولت ملفات مهمة في مقدمتها ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك بحث نزاعات المنطقة.

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