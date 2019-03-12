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محافظات

ندوة بقومي المرأة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد ..صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:09 م
دور المرأة في مكافحة
دور المرأة في مكافحة الفساد ندوة بقومي المرأة بالمنيا
أيمن رياض
أكد اللواء خالد سعيد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا أن مصر وقعت علي تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وهناك محاور كثيرة لمحاربة الفساد ولدينا أهداف إستراتيجية ووطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2014 /2022، مشيرا إلى أن أبرز الممارسات الإيجابية للهيئة هي الخط الساخن 16100 والموقع الإلكتروني، إضافة إلى دورات للراغبين والحصول على شهادة معتمدة أون لاين من خلال برامج الثقافة المجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا عن دور المرأة فى مكافحة الفساد برئاسة الدكتورة رشا مهدى مقرر الفرع و بحضور اللواء خالد سعيد مدير هيئة الرقابة الإدارية والعقيد خالد حسانين عضو الهيئة.

وأكدت رشا مهدي أن هذه الندوة تأتي في إطار احتفال المجلس بيوم المرأة المصرية والذي يتزامن هذا العام مع الاحتفال بمئوية كفاح المرأة المصرية و سقوط أول شهيدة ضد الاحتلال البريطاني فى 16 مارس 1919 ، بالإضافة إلى فاعلية حملتي (طرق الأبواب )و (لأني رجل ) والتى تستهدف 12 قرية هى الأكثر احتياجا.

وأكدت صباح رمضان عضو المجلس أن للمرأة دورا كبيرا فى مكافحة الفساد حيث لها الأثر البالغ في التنشئة الاجتماعية وغرس القيم والمبادئ إلى جانب تقلدها مناصب مرموقة مثل منصب الوزير والمحافظ ورئيس مركز وقاضية وغيرها من المناصب التى تمكنها من الضلوع بهذا الدور و تشكيل الوعي العام بأهمية التصدي للفساد.
ندوة بقومي المرأة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد ..صور
ندوة بقومي المرأة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد ..صور
ندوة بقومي المرأة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد ..صور
ندوة بقومي المرأة بالمنيا حول دور المرأة في مكافحة الفساد ..صور

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