جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء

تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل عبده -القائم بأعمال رئيس جامعه مطروح-، والدكتور إبراهيم الصاوى، القائم بأعمال عميد كلية رياض الأطفال، احتفلت كلية رياض الأطفال "بفعاليات اليوم العالمي للغذاء"، بمقر الكلية.



بدأت فعاليات الاحتفال بعرض العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية لطالبات الكلية، من خلال فريق التنظيم بالكلية، بالإضافة لعمل مسابقات مع طالبات الكلية.



كما شارك في الاحتفال 20 طفلًا من مدرسة الروضة الخاصة، وتم استقبالهم من خلال فريق التنظيم بالكلية، كما تم تنظيم عروض للأطفال من خلال مسرح العرائس.



كما تم عرض بعض الوسائل التعليمية الخاصة بالغذاء الصحي وغير الصحي، وكذلك عرض بعض فقرات من العروض الحركية مع الأطفال.