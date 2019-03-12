ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:38 م
اليوم العالمي للغذاء
اليوم العالمي للغذاء
ايمن محمود
تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل عبده -القائم بأعمال رئيس جامعه مطروح-، والدكتور إبراهيم الصاوى، القائم بأعمال عميد كلية رياض الأطفال، احتفلت كلية رياض الأطفال "بفعاليات اليوم العالمي للغذاء"، بمقر الكلية.

بدأت فعاليات الاحتفال بعرض العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية لطالبات الكلية، من خلال فريق التنظيم بالكلية، بالإضافة لعمل مسابقات مع طالبات الكلية.

كما شارك في الاحتفال 20 طفلًا من مدرسة الروضة الخاصة، وتم استقبالهم من خلال فريق التنظيم بالكلية، كما تم تنظيم عروض للأطفال من خلال مسرح العرائس.

كما تم عرض بعض الوسائل التعليمية الخاصة بالغذاء الصحي وغير الصحي، وكذلك عرض بعض فقرات من العروض الحركية مع الأطفال.
جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء
جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء
جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء
جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء
جامعة مطروح تحتفل بفعالية اليوم العالمي للغذاء

ترشيحاتنا

علي جمعة: ترك الصلاة تكاسلا كبيرة من الكبائر.. وعمدا كفر.. فيديو

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

8 حيل سريعة لحياة أسهل.. أغربها تنظيف الأرض

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

نساء وقعن فى فخ الرذيلة.. شيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس.. وولاء باعت جسدها لـ عجوز يبلغ 90 سنة رغم جوازها من آخر

شاهد.. صراخ نساء بعد انقاذهن من الموت فى المعركة الأخيرة للتنظيم بسوريا

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

موريتانيا تطيح بزعماء فرنسا وأمريكا من شوارعها

الأزهر يحذر من فعل شائع بين الأزواج يزيد المشاكل بدلا من حلها

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو
الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو
ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو
الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟