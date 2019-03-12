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شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:10 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد الطيب، الأمام الأكبر شيخ الأزهر، أن الأزهر يحتضن في اروقته العلمية أكثر من 6000 طالب من قارة إفريقيا، من بينهم أكثر من 800 أنثى، وذلك في المرحلة الجامعية.

وتابع "الطيب" خلال كلمته بافتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال افريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، أن الدولة المصرية تقدم منحا دراسية مجانية لـ 2000 طالب وطالبة من دول إفريقيا، وتتحمل نفقات تعليمهم بالكامل، بدءًا من تذكرة سفر القدوم وانتهاء بتذكرة العودة.

واشار "الطيب" الي أنه منذ 3 سنوات تم فتح أبواب للطلاب الأفارقة بمختلف التخصصات بجامعات الأزهر وليس العلوم الشرعية فقط، كما بدأ الأزهر العام الحالي التجهيز لافتتاح القسم العلمي بالمرحلة الثانوية أمام الوافدين والوافدات من الطلاب الأفارقة إلى مصر، إمانًا مننا بأن القارة قد تكون بأمس الحاجة إلى الطبيب والمهندس والصيدلي وإلى آخره من شتى المجالات.

وأشار "الطيب" إلى أنهم يختارون الطلاب النبهاء من الأفارقة و إيفادهم إلى بلادهم على نفقة الأزهر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح الذي تعلموه في أروقة الأزهر الشريف، وذلك بعد تدريبهم وتعريفهم بالتحديات المعاصرة التي تتقنع بإسم الإسلام وكيفية التصدي لها.

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