افتتاح الدورة 36 من مهرجان المسرح العربي.. وتكريم أحمد حلمي وماجد الكدواني

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات"، والذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف ذكي، لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ويحمل شعار "صدق حلمك .. تتصدق"، وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 12 مارس على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويستمر حتى الاثنين 25 مارس.



حفل الافتتاح يتضمن فقرة فنية لأوركسترا النفخ والايقاع بقيادة المايسترو احمد الحناوي يليه عدد من عمداء المعهد السابقين هم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي، المؤلف الدكتور فوزي فهمي، الدكتور سمير أحمد، الدكتور جلال حافظ، الكاتب المسرحى الدكتور أحمد سخسوخ، الدكتور حسن عطية، الدكتور عبد الناصر الجميل، الدكتور عبد المنعم مبارك إلى جانب خريجي دفعة عام 2002 منهم الفنانة مروة عبد المنعم والمخرج خالد حسونة مع مجموعه من النجوم خريجى الاكاديمية منهم احمد حلمى وماجد الكدوانى.