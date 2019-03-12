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ثقافة

الآثار تشارك في الاجتماع الإقليمي للموزاييك بروما.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:32 م
الاجتماع المنعقد
الاجتماع المنعقد في روما
علاء المنياوي
شاركت وزارة الآثار في فعاليات الاجتماع الإقليمى للموزاييك والذي أقيم في روما، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تشارك مصر به، وهو اجتماع إقليمي لدول حوض البحر المتوسط المهتمين بالموزاييك؛ ومن الدول المشاركة به تونس والجزائر وليبيا وفلسطين والمغرب وقبرص ولبنان.

وقالت الدكتورة إيمان شهاوي مدير الشئون الأثرية لمركز الموزاييك، والتي حضرت المؤتمر ممثلًا عن الوزارة، أن هذا المؤتمر ناقش العديد من المحاور حول الموزاييك فى الدول المشاركة ودور التعاون الاقليمى بين البلدان وبعضها البعض، حيث بدأت فعاليات الاجتماع بعرض ممثلى الدول المشاركة دور بلادهم فى الحفاظ على تراثهم الثقافى من الموزاييك.

وقد جاءت كلمة مصر لتسلط الضوء على أهم ما قامت به وزارة الآثار من أعمال لإنشاء مركز للمعلومات الأثرية وحفظ وصيانة الموزاييك على مر العصور وعرض أهم ماتملكه مصر من قطع الموزاييك.

وأهم القطع التى تم عرضها فى المتاحف المصرية وما قامت به الوزارة من إنشاء متحف متخصص للموزاييك هو متحف الموزاييك بالاسكندرية. مشيرة إلي الخطة المستقبلية لوزارة الآثار لاستمرار حفاظها علي تراثها وتدريب وتكوين مزيد من فرق العمل المتخصصة.

وجدير بالذكر أنه شارك في هذا الاجتماع العديد من الممثلين الرسميين لدول حوض البحر المتوسط وممثلين لمنظمات وخبراء دوليين، لمناقشة تبادل الخبرات التى تهدف إلي الحفاظ على هذا الإرث الهام من التراث الثقافي للبلدان التي تحتوي على موزاييك علي مدار ثلاثة أيام متتالية، تم خلالها عرض لأهم المشاكل وكيفية التغلب عليها مع الخروج بتوصيات نهائية لسبل التعاون بين البلدان وبعضها البعض لخدمة التراث.
الآثار تشارك في الاجتماع الإقليمي للموزاييك بروما.. صور
الآثار تشارك في الاجتماع الإقليمي للموزاييك بروما.. صور

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