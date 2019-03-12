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حوادث

إخلاء سبيل نائب رئيس أولاد صقر السابق بكفالة وحبس موظف بقضية تزوير

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:28 م
محاكمة
محاكمة
محمد الطحاوي
قررت نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية اليوم، الثلاثاء، إخلاء سبيل نائب مجلس مدينة أولاد صقر السابق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وحبس موظف بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بقصاصين الأزهار ومشرف مبانٍ بمجلس مدينة أولاد صقر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة تزوير إفادة مبانٍ لمواطن يستخدمها للتحايل على القانون.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن مباحث الأموال العامة بالشرقية بالتنسيق مع مباحث أولاد صقر من ضبط "خ. م"، 36 سنة، مقيم دائرة مركز أولاد صقر، وموظف بمجلس مدينة صان الحجر، ونائب رئيس مجلس مدينة أولاد صقر سابقا، و"ا. إ"، موظف بالوحدة المحلية بقصاصين الأزهار، مقيم الأمير أولاد صقر، و"ن. م"، 55 سنة، مشرف مبانٍ بمجلس مدينة أولاد صقر، لقيامهم بتزوير إفادة مبانٍ لمواطن يدعى "م. ع"، وحصل من خلال هذه الإفادة على براءة من المحكمة فى إحدى قضايا المبانى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وبالعرض على نيابة أولاد صقر، قررت طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة 675 لسنة 2019 جنح أولاد صقر.

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