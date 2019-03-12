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رياضة

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:45 م
محمد صلاح يبدي استعداده
محمد صلاح يبدي استعداده بتخلي عن حلمه بطولة أوروبا
أحمد شريف
يصر لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على أنه مستعد على وضع حلمه الشخصي في الحصول على دوري أبطال أوروبا، في مقابل بذل كل جهده في الدوري الممتاز الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، يستعد فريق ليفربول ومانشستر سيتي لخوض المباراة من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف ليفربول بفارق نقطة واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، تم حثهم على التركيز في الشئون الداخلية للفريق، بجانب الدور الـ16 الأوروبي.

ويعترف صلاح بأن دوري أبطال أوروبا لا يزال هدفه الأول بعد أن فقده في آخر موسم، لكنه يعتقد أن بقية النادي لديه طموحات مختلفة.

وقال محمد صلاح: "سأكون صادقا معكم، المنافسة الأهم بالنسبة لي هي دوري الأبطال، لكن الحلم للمدينة بأكملها والنادي هو الدوري، لذلك، أنا سعيد بالتضحية بحلمي من أجل حلمهم، لكن إذا فزنا فيمكن أن يكون هذا عظيمًا وهذا ما نحاول القيام به".

كما يعترف صلاح بأن فريقه يفوز بجميع المباريات المتبقية، ويأمل أن يتراجع سيتي.

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