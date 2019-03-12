برلمانية تقترح إضافة لقب شهيد بالرقم القومي لابنه وزوجته ووالديه وإخوته

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إضافة لقب "شهيد" ببطاقة الرقم القومي لابن الشهيد وزوجته وإخوته، وذلك تطبيقًا لنص الدستور في المادة 16 منه، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأبسط أنواع التكريم أن يضاف لقب شهيد لابن الشهيد وزوجته ووالديه ضمن بطاقة الرقم القومي".



وقالت "عجمي" في بيان اليوم، الثلاثاء، إن "مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وقدمت الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة "30 يونيو"، التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة، واقل اعتراف بالجميل هو وضع لقب الشهيد بجوار اسم ابن الشهيد وزوجته ووالديه".



وأضافت: "هذا الاقتراح يجعلنا دائما وأبدًا ذاكرين فضل ومكانة الشهيد الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل الحفاظ على الوطن ومقدراته، ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج".



وأشارت إلى أن هذا المقترح يساعد فى تعميق الانتماء في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وترسيخ روح التضحية لأجل حماية الوطن وتقدير وإعزاز الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن.



وتابعت: "ذلك يساعد فى تعزيز أهمية الدفاع عن الوطن وحمايته من كل مؤامرات الأعداء، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهة الإرهاب والتطرف، لتجفيف منابعه والقضاء عليه وحماية المصريين من مخاطره".



وطالبت عضو البرلمان بإضافة لقب الشهيد ببطاقة الرقم القومي لأبناء وزوجات الشهداء ووالديهم وإخوتهم تكريما لهم ولمجهود شهيد مصر، يجعلنا دائما وأبدا ذاكرين فضل ومكانة الشهيد الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل الحفاظ على الوطن ومقدراته.