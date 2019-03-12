شباب يد الأهلي يواجه سبورتنج في دوري المرتبط للمحترفين

يخوض فريق الشباب مواليد 98 لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة سبورتنج، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الأهلي للفوز بها؛ لمواصلة العروض القوية والمنافسة على اللقب.



وأكد يحيى يوسف، مدرب الفريق جاهزية اللاعبين رغم الغيابات، مشيرا إلى أن الفوز بالمباراة يمثل أهمية كبيرة للجميع داخل الفريق.