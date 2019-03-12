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حوادث

ضبط 719 هاربا من أحكام متنوعة في حملة بأسوان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:34 م
حملات امنية
حملات امنية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن، لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة -بحسب بيان اليوم- عن تنفيذ 719 حكمًا، شملت "136 جزئيًا، و27 مستأنفا، و351 غرامات و201 مخالفة، و3 أحكام سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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