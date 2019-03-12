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رياضة

رامي جنيدي جاهز لمواجهة الاتحاد بدوري السوبر للسلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:37 م
رامي جنيدي
رامي جنيدي
عبدالحكيم أبوعلم
أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، جاهزية رامي جنيدي لاعب الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

وأكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بشكواه من آلام عضلية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد خضوعه لتدريبات علاجية.

وأوضح أن الفريق مكتمل الصفوف قبل المباراة التي يسعى الى الفوز بها لمواصلة منافسته على لقب البطولة.

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