الملا يشارك فى أكبر تجمع لشركات الطاقة والبترول بولاية هيوستن الأمريكية.. صور

من جانبه، أشاد فانون بما حققته مصر من نتائج متميزة في صناعة البترول والغاز وبما نفذته من إصلاحات استثمارية في جميع المجالات، بما حفز الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في مصر، وأن مصر تلعب دورا محوريا في تنمية واستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط بما تنفذه من مشروعات كبرى في هذا المجال يدعمها ما تمتلكه من بنية تحتية قوية لتجارة وتداول الغاز الطبيعى.





على جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى الأمريكية، وقيادات الشركة، حيث تناولت المباحثات برامج عمل "أباتشى" في مصر في البحث عن البترول والغاز في منطقة الصحراء الغربية، والفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.





وأكد الملا وكريستمان التنسيق المشترك بين الجانبين لزيادة أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف في مناطق عملها بمصر خلال الفترة المقبلة والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف اكتشاف وتنمية الاحتياطيات البترولية والغازية بالطبقات العميقة التي لم تستغل بعد بما يسهم في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة من البترول والغاز.





ولفت كريستمان إلى أن تزايد ثقة اباتشى في الاستثمار في صناعة البترول المصرية بفعل ما تم إنجازه من إصلاحات مهمة وتوفير عناصر ومقومات لجذب الاستثمار من تشريعات وبنية تحتية قوية.

وتم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة هاليبرتون لتنمية قدرات الكوادر البشرية ومساهمة الشركة فى برنامج تنمية وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تقوم الشركة بموجب المذكرة بتوفير برامج تدريبية عملية للكوادر البشرية بقطاع البترول تهدف إلى تنمية مهاراتهم وكفاءتهم وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية في المستقبل وبما يتوافق وخطط مصر للتحول لمركز إقليمى للغاز والبترول.





يشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على رأس وفد مصرى فى فعاليات ملتقى CERAWeek للطاقة الذى بدأ أعماله أمس، الاثنين، بمدينة هيوستن الأمريكية، والذى يعد أكبر تجمع سنوى لمجتمع الطاقة العالمى بمشاركة كبار الشخصيات الحكومية ووزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات الكبرى فى صناعة البترول والغاز على مستوى العالم، بالإضافة إلى رؤساء منظمات الطاقة والبترول ومؤسسات التمويل الدولية.وصرح الملا بأن مشاركة مصر فى هذا الحدث العالمى تأتى استمرارًا لبناء علاقات متميزة فى إطار عمل شامل ومتكامل، ويعد منصة للتواصل مع أطراف الصناعة المؤثرين والتعرف عن قرب على التطورات التى تشهدها الصناعة فى مختلف الجوانب فنيًا وتكنولوچيًا واستثماريًا، كما يشكل هذا الملتقى فرصة جيدة لإطلاع المشاركين على النتائج الإيجابية التى حققتها صناعة البترول المصرية خلال الفترة الأخيرة، وإبراز دور مصر المحورى إقليميًا ودوليًا وجهودها للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب بما يشجع على جذب شركات عالمية للدخول للسوق المصريى وزيادة استثمارات الشركات العاملة فى مصر.وفى هذا الإطار، قام الملا بعقد جلسة مباحثات مع فرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة، تناولت بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف الأنشطة البترولية في ظل المناخ الجاذب لاستثمارات جديدة بعد الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية في المجال الاقتصادى بصفة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة.وأوضح الملا أن اللقاء شهد بحث واستعراض الخطوات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمى، والذى يتيح فرصا أكبر للتعاون والاستثمار وتحقيق المنافع المتبادلة بين الدول والاستغلال الأمثل للاحتمالات الغازية المرتفعة التي تتمتع بها منطقة شرق المتوسط.كما شارك المهندس طارق الملا في اللقاء الموسع الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية وشركة أباتشى بحضور قيادات كبرى شركات البترول والغاز والبنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية، حيث استعرض الملا خلال اللقاء الفرص المتاحة ونتائج استراتيجية وزارة البترول لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة وتحويل التحديات في قطاع البترول إلى فرص متميزة أمام الشركات العالمية والتي تأتى إسهامًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأعلن الملا خلال اللقاء إطلاق أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر لأول مرة فى 10 قطاعات في ضوء ما أبدته الشركات العالمية من اهتمام بهذه المنطقة خلال الفترة الماضية، كما استعرض النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية في مختلف الأنشطة البترولية والغازية، وفى مقدمتها تنمية الاكتشافات وزيادة الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والتوسع في البنية التحتية لصناعة البترول والغاز، والتي ساهمت في دعم دور قطاع البترول والغاز كمساهم رئيسى في تنمية الاقتصاد المصرى، حيث يساهم القطاع بالحصة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالى لمصر، والذي يبلغ 25٪ ويساهم في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 44%.وأشار إلى استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز، مما سيؤدى بدوره إلى تحسين الأداء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير مهارات الكوادر البشرية والنواحى التنظيمية بالقطاع والالتزام بمعايير الحوكمة الدولية وتحقيق مستويات أداء متميزة.وقال الوزير إن تنفيذ رؤية إصلاحية واضحة وتوافر فرص الاستثمار الواعدة يضمن الاستمرار في تشجيع وتحفيز الشركات العالمية للمشاركة في المزايدات البترولية والمشروعات بما يسهم في الاستمرار في تحقيق النجاحات في مختلف أنشطة صناعة الغاز والبترول.كما عقد الملا اجتماعا مع فريق عمل شركة أباتشى مصر برئاسة ديفيد تشى، نائب الرئيس والمدير العام للشركة بمصر، حيث تم استعراض الجهود المبذولة والدراسات الجيولوجية والفنية المكثفة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج والوقوف على المزيد من الفرص الجديدة والمحتملة في هذا الصدد.كما التقى الملا جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، حيث تم بحث أنشطة ومجالات عمل الشركة فى مصر وسبل زيادة التعاون الفترة المقبلة فى مجالات تطبيق التقنيات الحديثة لزيادة الانتاج في مناطق عمل الشركة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.وأكد الملا عقب التوقيع أن برنامج تطوير القطاع يهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، حيث يعد بناء القدرات البشرية المؤهلة والمتميزة على مستوى عالمى أحد أهم ركائز جذب الاستثمار، مشيرًا إلى الثقة المتبادلة مع شركاء مصر وقطاع البترول الاستراتيجيين في جميع المجالات ومنها تأهيل الكوادر المصرية الشابة ووضعهم على طريق النجاح لقيادة القطاع في المستقبل.من جانبه، أكد ميلر أن هاليبرتون تعمل في مصر منذ أكثر من 50 عامًا وأن مذكرة التفاهم تعد دليلًا قويًا على التزام الشركة واعتزازها بالعمل في مصر وسعيها المستمر لزيادة مجالات العمل في صناعة البترول والغاز المصرية.وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، عقد وزير البترول لقاءً ثلاثيًا ضم محمد باركيندو، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وسهيل المزروعى، وزير الطاقة والصناعة الإماراتى، حيث تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية والأسعار العالمية، حيث تم التأكيد على الاستمرار فى دعم جهود ومبادرات التعاون بين دول أوبك وخارج أوبك لتحقيق الاستدامة في استقرار الأسواق والتوازن بين العرض والطلب بما ينعكس إيجابًا على تحقيق مصالح جميع أطراف الصناعة البترولية، كما تناول اللقاء استعراضًا للجهود المبذولة في إطار مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.