الإسماعيلي وسموحة.. التكافؤ يسيطر على تاريخ المواجهات

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادى سموحة منافسه الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.





وستكون المباراة هي أول اختبار يخوضه سموحة بقيادة فنية للعميد حسام حسن الذي يسعى لانتشال الفريق من دوامة النتائج السلبية وتراجع ترتيبه في الجدول.





وعلى الصعيد التاريخي، فإن الفريقين تقابلا في 14 مباراة وذلك في مسابقتي الدوري المصري وكأس مصر، وتقاسم الفريقان عدد مرات الانتصار حيث فاز كل منهما في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.



