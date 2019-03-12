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محافظات

إزالة مخلفات الحشائش العشوائية المحيطة بمحولات الكهرباء بالأقصر.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:43 م
ازالة مخلفات الحشائش
ازالة مخلفات الحشائش العشوائية امام محولات الكهرباء بالاقصر.
شمس يونس
أعلن المهندس زكريا عبد الحميد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم بدء حملة لتطهير وإزالة كافة المخلفات والنباتات العشوائية المحيطة بمحولات وأكشاك الكهرباء.

وأضاف عبدالحميد، أنه تمت إزالة المخلفات والنباتات العشوائية حول مضمار أحد الأكشاك الكهربائية بناحية نجع القضا وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات لما تشكله هذه المخلفات والنباتات من خطورة، مشيرا إلى أنه جاري استكمال نوعية تلك الحملات وذلك في اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للحفاظ على المحولات الكهربائية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
إزالة مخلفات الحشائش العشوائية المحيطة بمحولات الكهرباء بالأقصر.. صور
إزالة مخلفات الحشائش العشوائية المحيطة بمحولات الكهرباء بالأقصر.. صور
إزالة مخلفات الحشائش العشوائية المحيطة بمحولات الكهرباء بالأقصر.. صور
إزالة مخلفات الحشائش العشوائية المحيطة بمحولات الكهرباء بالأقصر.. صور

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