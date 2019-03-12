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انتظام حركة السكة الحديد في المنيا بعد انبعاث دخان من إحدى عربات قطار

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:44 م
انتظام حركة القطارات
انتظام حركة القطارات بالمنيا بعد إصلاح عطل بقطار مكيف
أيمن رياض
انتظمت حركة القطارات بالمنيا بعد تعطل دام 30 دقيقة بسبب عطل بتكييف إحدى عربات القطار.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بانبعاث دخان كثيف من إحدى عربات قطار مكيف بمحطة سكة حديد ملوي جنوبي المنيا، الأمر الذي أدى لحالة من الذعر بين الركاب.

وقال مصدر مسئول بسكك حديد المنيا، إنه أثناء توقف القطار القادم من الجنوب إلى وجه بحري في محطة سكك حديد ملوي، انبعث دخان كثيف من إحدى عربات القطار، وتبين أنه ناتج عن عطل في التكييف الخاص بالعربة، وعلى الفور تم إصلاح العطل بعد توقف للقطار أقل من 30 دقيقة وإعادة تسيير حركة القطارات.

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