لطفي لبيب: حالتي الصحية منعتني من المشاركة فى مسرحية الملك لير.. فيديو

أكد لطفي لبيب، أنه صاحب الريادة فى المسرح بالإمارات، مضيفًا: "ذكروني في موسوعة الشارقة كأول واحد يدخل فن المسرح للدولة".



وأشار لبيب، في لقاء خاص ببرنامج "The Insider"، المذاع على فضائية "دبي"، إلى أنه عرض عليه المشاركة فى مسرحية " الملك لير" والتي سيعاد عرضها مرة أخرى، ولكنه رفض، موضحًا أن حالته الصحية لا تسمح له أن يقف على خشبة المسرح.



وتابع: انتهيت من كتابة مسلسل تاريخى باسم " أم النيل" عن سيدة أمريكية جاءت لمصر فى عام 1910 م وتوفيت عام 1960م وتركت أكبر ملجأ فى العالم.