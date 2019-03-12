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لطفي لبيب: حالتي الصحية منعتني من المشاركة فى مسرحية الملك لير.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:39 م
لطفي لبيب
لطفي لبيب
آيات أحمد
أكد لطفي لبيب، أنه صاحب الريادة فى المسرح بالإمارات، مضيفًا: "ذكروني في موسوعة الشارقة كأول واحد يدخل فن المسرح للدولة".

وأشار لبيب، في لقاء خاص ببرنامج "The Insider"، المذاع على فضائية "دبي"، إلى أنه عرض عليه المشاركة فى مسرحية " الملك لير" والتي سيعاد عرضها مرة أخرى، ولكنه رفض، موضحًا أن حالته الصحية لا تسمح له أن يقف على خشبة المسرح.

وتابع: انتهيت من كتابة مسلسل تاريخى باسم " أم النيل" عن سيدة أمريكية جاءت لمصر فى عام 1910 م وتوفيت عام 1960م وتركت أكبر ملجأ فى العالم.

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