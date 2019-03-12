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رياضة

سر غياب نجم النصر السعودي عن قائمة المنتخب المغربي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:42 م
هيرفي رينار المدير
هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب
ياسمين تيسير
كشف هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، سر غياب عبد الرازق حمد الله نجم النصر السعودي عن قائمة منتخب بلاده اليوم الاثنين، حيث تضم القائمة 33 لاعبا من ضمنهم خالد بو طيب مهاجم الزمالك يغيب عنها وليد أزارو لاعب الأهلي وعبد الرزاق حمد الله.

وكتب هيرفي رينارد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عبد الرازق حمد الله يغيب بسبب ظروف عائلية".

وأضاف: "تلك الأسباب العائلية فرضت على اللاعب عدم تواجده معنا".

واستدعى رينار، نور الدين أمرابط لاعب النصر، وكريم الأحمدي، ومروان داكوستا لاعبي الاتحاد، ومبارك بوصوفة لاعب الشباب ضمن 26 لاعبًا استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي في التصفيات الأفريقية، ومنتخب الأرجنتين وديًا يوم الـ26 من الشهري الجاري.

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