الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو

أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن الوزارة كانت تعمل خلال الأعوام الماضية على الكشف المبكر لتعاطي المخدرات بين العاملين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.



وأشارت " عبد المقصود" خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية "EXTRA NEWS"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة الصحة تعمل مع صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات ، منوهة إلى أن إدارة المعامل في الأمانة العامة للصحة النفسية لعلاج الإدمان هي من تتولى التحاليل الخاصة بالعاملين ، وتم البدء بسحب العينات من السائقين ، العاملين بالحكومة ، وبعض الشركات الخاصة .



ولفتت إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية تتضمن 19 مستشفي و مركز لعلاج الإدمان في مختلف أنحاء جمهورية ، حيث يتم علاج المريض بالكامل ، موضحة أن هناك تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لزيادة وتكثيف التعامل مع هذه الفئات العمرية التي تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الإدمان .

