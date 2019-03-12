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أخبار العالم

اعتقال 42 إسرائيليا تاجروا بالمخدرات عبر Telegram

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:46 م
اعتقال 42 إسرائيلي
اعتقال 42 إسرائيلي تاجروا بالمخدرات عبر Telegram
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء، 42 إسرائيلي من أعضاء منظمة إجرامية إسرائيلية، عملت على ترويج وبيع المخدرات عبر تطبيق التلجرام.

ووفقًا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فإن وحدة "لاهاف 433" داهمت منازل 42 مشتبه بهم في تجارة المخدرات عبر تطبيق تلجرام وتم اعتقال زعيم المنظمة في الخارج.

وأضاف البيان، وفي نهاية عدة أشهر من التحقيقات السرية، تم اعتقال 42 مشتبها بهم في تهريب المخدرات بمئات الملايين من الشواكل في "إسرائيل" لاستجوابهم في إسرائيل وفي الخارج، باستخدام تطبيق Telegram.

وكشف التحقيق أن لكل عضو في المنظمة دور فريد في تعزيز النشاط وتقديم الخدمة للعملاء وزيادة المبلغ الذي يتلقاه، تم تحويل الأموال للعاملين ومديري المنظمة نقدًا.

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